Escursioni Etna, indagati anche due militari e due sindaci

CATANIA - Ci sono anche un tenente colonnello della guardia di finanza, Sergio Cerra, e un commissario capo del Corpo forestale, Luca Ferlito, tra i 26 indagati dell’inchiesta della Procura di Catania sull'affidamento della gara per escursioni sull'Etna all’imprenditore Francesco Augusto Russo Morosoli. Il primo è accusato di favoreggiamento e danneggiamento di beni destinati a un servizio pubblico, il secondo per rivelazioni del segreto d’ufficio. Il tenente colonnello Cerra, che era in servizio a Ragusa e poi trasferito Bolzano, padre di un assessore della giunta comunale di Linguaglossa estraneo all’inchiesta, avrebbe "aiutato gli indagati ad eludere le investigazioni mediante la rimozione di microspie» che suoi colleghi delle Fiamme gialle avevano piazzato negli uffici di uno degli indagati, Francesco Barone, responsabile del settore Affari generali del Comune di Linguaglossa e responsabile unico dei progetti di affidamento e servizi alle aziende del gruppo Morosoli. La 'disinstallazionè è ripresa da una telecamera nascosta. Nei suoi confronti la Procura aveva chiesto una misura interdittiva, ma è stata rigettata dal Gip.



Ferlito è accusato di avere fornito notizie segrete su controlli da effettuare su una ditta 'rivalè dell’imprenditore Morosoli, ma il Gip, che ha rigettato una richiesta cautelare nei suoi confronti, ha ritenuto «insussistenti i gravi indizi per il reato di corruzione» in concorso con Morosoli. Tra gli indagati per turbata libertà degli incanti c'è anche il sindaco di Linguaglossa, Salvatore Puglisi, per il quale il Gip ha rigettato una richiesta cautelare avanzata dalla Procura "non essendo ritenuti i gravi indizi per il reato» contestato. Indagato anche un 'rivalè del gruppo Morosoli, Carmelo Cavallaro, che sarebbe stato escluso da una gara e che ai Pm ha negato di avere subito minacce e intimidazioni per non partecipare: la Procura gli contesta il reato di false informazioni ai Pm.

Indagato anche il sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, per corruzione, perché secondo la Procura avrebbe accettato da Russo Morosoli «somme elargite come sponsorizzazioni di eventi comunali fra il 2017 e il 2018, ma in realtà corrispettivo per atti contrari ai doveri d’ufficio». Tra quest’ultimi l’accusa contesta il blocco della procedure di revoca della convenzione per la concessione dell’esercizio della funivia con telecabina del Rifugio Sapienza sull'Etna e un accordo transattivo per la rinuncia a un contenzioso civile instaurato dalla precedente amministrazione comunale. Anche per lui il Gip ha rigettato la richiesta di misura cautelare avanzata dalla Procura per mancanza di gravi indizi di colpevolezza.