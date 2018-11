Madre di Cetty Messina: «Mia figlia non è morta di morbillo, ma per negligenza »

Catania - «A distanza di otto mesi dalla tragedia ora ne sono sempre più convinta. Mia figlia è morta per negligenza...». Lo dice Lucia Carmelina Messina, madre di Cetty Messina, la venticinquenne morta di morbillo nel marzo scorso, che oggi accusa i medici e la struttura che ebbe in cura la ragazza durante l’epidemia di morbillo che nell’inverno scorso ha fatto oltre 4 vittime. «Oggi a distanza di otto mesi da quella immane tragedia per la mia famiglia - continua la signora Messina - non sappiamo nulla neanche dell’esito dell’autopsia e non vorremmo che il passare del tempo faccia spegnere i riflettori su una morte che riteniamo assurda. Mi hanno detto che per questi casi le inchieste sono lunghe...Ma mi chiedo: lunghe quanto...anni?».

Signora i medici del “Garibaldi” dissero che sua figlia era morta per le complicanze del morbillo e purtroppo di questa malattia si può morire, per questo consigliano sempre la vaccinazione...

«Allora, quando avvenne il decesso di mia figlia il dottore disse a mio genero che la ragazza aveva avuto un arresto cardiaco. Ma mia figlia non aveva mai avuto problemi ed era entrata in ospedale per essere curata, non per uscire da morta...Una ragazza di soli 25 anni con una bimba di due anni».

Ma sua figlia era o no vaccinata?

«Non era vaccinata. Ma specifichiamo. Quando Cetty era bambina io completai tutto il ciclo dei vaccini previsto dalle leggi. Ma all’epoca il vaccino per il morbillo era facoltativo. Ora si viene a dire che quelle morti sono state colpa dei genitori. Ma non è così. Anche sui social mi hanno attaccata dicendo...“la colpa della morte della ragazza è della mamma che non l’ha vaccinata”».

Lei intende tenere alta l’attenzione sulla morta di sua figlia a distanza di otto mesi dal decesso. Perché?

«Perché intendo puntare il dito contro i medici del Garibaldi vecchio che hanno avuto in cura la mia ragazza. Non intendo attaccare tutta la categoria dei medici di quell’ospedale, ma anche in quel settore ci sono operatori che lavorano con umanità e medici che non lo fanno. Ecco ritengo che mia figlia non è stata curata bene e c’è stata negligenza. Non l’hanno curata come dovevano».

Si spieghi meglio...

«Quando mia figlia è stata male l’hanno trasferita al Garibaldi dove hanno fatto una consulenza appurando che era affetta da morbillo. Dopo di che l’hanno lasciata al pronto soccorso in una stanza piccola piccola con altre sei persone per giorni. E in tre giorni lei se n’è andata. E quando è peggiorata se la sono portata in Rianimazione dicendo che bisognava farle un buco in gola (la Tracheotomia, per permetterle di respirare ndr.). Poi quando i medici ce l’hanno fatta vedere dietro il vetro, per me non c’era più...Da sensazione di mamma era già morta. Per questo ho rabbia per quanto è accaduto e intendo sapere cosa è avvenuto in quella benedetta sala operatoria. E’ un diritto di madre conoscere perché mia figlia è morta, ma a tutt’oggi non lo so. E mi continuo a chiedere: perché?».