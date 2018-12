Catania, auto "a cavalcioni" su spartitraffico

Catania - Non è ancora chiaro come ci sia finita sopra. Forse una disattenzione o un eccesso di velocità che poi non ha consentito di riprendere il mezzo, sta di fatto che l'auto che vedete nella foto è finita "a cavalcioni" su uno spartitraffico in prossimità di un parcheggio dell'aeroporto Fontanarossa. Un bel po' di paura, ma nulla di più per chi era alla guida.