Fiumefreddo, lavori in un terreno fanno emergere una bomba a mano

FIUMEFREDDO DI SICILIA - Una bomba a mano modello “SRCM” di produzione italiana risalente alla Seconda Guerra mondiale è stata rinvenuta per caso dal proprietario di una abitazione di via Feudogrande a Fiumefreddo di Sicilia (Catania), durante alcuni lavori di ristrutturazione. L’allarme è scattato nella tarda mattinata quando la bomba è improvvisamente emersa dal terreno dove stava lavorando un operaio intento a rimuovere alcune porzioni cementizie. Il proprietario dell’immobile, compreso che si trattava di un ordigno, temendo per la propria sicurezza, ha bloccato i lavori della ditta e ha prontamente allertato i carabinieri della locale Stazione.

I militari al termine di una rapida ricognizione, hanno ravvisato la necessità dell’intervento degli artificieri del comando provinciale di Catania. Isolata l‘abitazione l’ordigno è stato rimosso in sicurezza; i carabinieri hanno poi fatto brillare la bomba a mano in località San Marco di Calatabiano, in una zona isolata, lontana dal centro abitato, previa autorizzazione del pm di turno.