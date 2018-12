Acireale, picchiava con un bastone la compagna e la minacciava: «Ti taglio la gola»

La picchiava con un bastone, la riprendeva in abbigliamento osé, minacciava di gettarle addosso dell’acqua bollette se non avesse accettato le sue avances e per finire la minacciava di tagliarle la gola e di mangiarle il fegato.

Un inferno che, si spera, è finito per una donna dopo che i carabinieri di Acireale, su ordine del gip di Catania che ha accolto la richiesta della Procura etnea, hanno arrestato un uomo di 58 anni accusato ora di maltrattamenti contro familiari, atti persecutori e lesioni personali aggravate. Le indagini hanno evidenziato una serie di episodi che hanno costretto la donna a patire ogni sorta di violenza psicofisica dal 2014 ad oggi. L’uomo, nel corso della convivenza ha aggredito la compagna anche con l’uso di un bastone, fino ad uno degli episodi più crudeli, come quando, al rifiuto della donna di accettare le sue avances ha riempito un secchio con dell’acqua bollente mimandole il gesto di gettargliela addosso se non avesse acconsentito ai suoi voleri. In un’altra occasione, accorgendosi che il convivente a sua insaputa l’aveva ripresa in abbigliamento osé, ha preso lo smartphone con il quale erano state girate le immagini e ne ha cancellato i video scatenando nell’uomo una reazione violenta sfociata in calci e pugni sferrati alla poveretta. Fino alle minacce con un coltello recitando testualmente: “Ti taglio la gola e per finire mi mangio il tuo fegato”.

E quando la donna ha lasciato quell’uomo violente le sue pene non sono finite perché lo stalker l’ha perseguitata con ogni mezzo, addirittura nascondendosi sotto la propria autovettura. La vittima ha però trovato la forza per reagire e ha denunciato l’uomo ai carabinieri.