Catania, il 10 dicembre sciopero di 8 ore dell'Amt

L’Azienda metropolitana trasporti (Amt) Catania ha reso noto che, in occasione dello sciopero locale di otto ore, proclamato per il 10 dicembre del sindacato provinciale Faisa - Cisal, il servizio potrebbe subire delle variazioni. La sospensione del servizio del personale viaggiante sarà dalle 10 alle 18, gli altri anticiperanno di tre ore la fine del proprio turno di lavoro. L’Amt, nella nota, si «scusa per il disagio».