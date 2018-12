Confiscati 400 mila euro a esponente del clan mafioso dei Laudani

La guardia di finanza di Catania ha confiscato beni per 400 mila euro ritenuti riconducibili a Stellario Stillo Filetti, di 51 anni, indicato come appartenente al clan Laudani.

Il provvedimento, emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale su richiesta della Procura, e che riguarda un appartamento ad Aci Catena, tre autovetture e due motocicli, dispone anche la sorveglianza speciale per tre anni. Filetti nel 2015 è stato condannato, con sentenza del Tribunale di Catania confermata in appello, per tentata estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso, attuata nel 2010 al titolare di una fabbrica di fuochi d’artificio.

Inoltre, nell’inchiesta Vicerè, è stato indagato, anche su dichiarazioni di collaboratori di giustizia, per la sua partecipazione al clan Laudani. La confisca è stata eseguita da militari del Gico del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Catania, coordinati da questa Direzione distrettuale antimafia della locale Procura.