Svaligiavano case a Fondachello: arresto e denuncia per giovani ladri

Giarre (Catania) - Carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato un 21enne e denunciato un 14enne accusati di avere svaligiato poco prima, dopo avere parzialmente divelto le porte d’ingresso, quattro appartamenti del complesso residenziale "I giardini e le terrazze di Fondachello". Al minorenne, trovato in possesso di un coltello a serramanico, è anche indagato per porto illegale di arma bianca. I due sono stati bloccati da militari dell’Arma mentre caricavano su di un furgone la refurtiva razziata - elettrodomestici e suppellettili vari - in quattro diversi appartamenti. La refurtiva nei prossimi giorni sarà restituita ai legittimi proprietari, mentre l'arrestato attenderà la direttissima ai domiciliari.