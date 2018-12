Catania, incidente sulla Circonvallazione: ferito centauro, lunghe code

CATANIA - Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sulla circonvallazione di Catania all'altezza del vecchio ingresso della Cittadella Universitaria. Un giovane centuaro ha perso il controllo della sua moto probabilmente a seguito di una frenata in direzione Ognina ed è caduto. Nei pressi si trovava una pattuglia di carabinieri che è prontamente intervenuta e ha prestato i primi soccorsi al giovane motociclista che ha riportata ferite lievi. E' intervenuta sul posto anche un'ambulanza. La moto coinvolta nel sinistro ha perso olio e benzina sull'asfalto e l'auto dei carabinieri ha impedito che altri mezzi passassero sulla chiazza per motivi di sicurezza. Sulla Circovallazione si sono create lunghe code a causa del restringimento della carreggiata e anche a causa dei tornaindietro le file in pochi minuti si sono formate in entrambe le direzioni.