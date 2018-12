Giarre, falciata mentre attraversa la strada: gravissima una 40enne

E’ ricoverata in gravissime condizioni in Rianimazione, con la prognosi riservata, al Cannizzaro di Catania, una donna di origine polacca di 40 anni, vittima la notte scorsa di un terribile incidente sulla via Ruggero I a Santa Maria la Strada, frazione giarrese all’ingresso nord della città.

La vittima è stata falciata da un’autovettura, guidata da una giovanissima studentessa, mentre attraversava la strada, a quanto pare sulle strisce pedonali. La donna che usciva da un locale della zona, si accingeva a raggiungere la propria auto, in sosta nei pressi del Santuario, quando, improvvisamente, è stata travolta dall’autovettura che percorreva la Statale in direzione del centro storico di Giarre.

Il tratto di strada teatro del drammatico incidente è scarsamente illuminato per via di un guasto in alcuni pali della pubblica illuminazione. In seguito al violento impatto la donna è stata sbalzata sul selciato, finendo poi sul marciapiede, priva di sensi. Subito sono scattati i soccorsi del 118. Le condizioni della donna sono apparse ai sanitari molto gravi: è stata condotta al pronto soccorso del Cannizzaro: ha riportato un grave trauma cranico e diverse contusioni. I rilevi dell’incidente sono stati eseguiti dai carabinieri del Norm di Giarre.