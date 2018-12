Fiamme in casa abitata da appena due giorni: proprietaria sotto choc

Palagonia (Catania) - Sembra quasi un miracolo il fatto che nell'incendio divampato all'interno di un appartamento, all'ultimo piano di una palazzina a Palagonia, non ci siano stati morti o feriti. Soltanto paura per la coppia che abita in quella casa da appena due giorni, al civico 32 di via Venezia, dove in serata è divampato un rogo. Le fiamme, ben visibili anche dall'esterno, si sarebbero propagate da un camino che, non si sa ancora se per una disattenzione o a causa del vento, avrebbe avuto una fiammata di ritorno che avrebbe provocato l'incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Una donna è stata trasportata in ospedale per lo choc.