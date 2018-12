Ordine dei Medici, è sfida tra prof: Piazza in vantaggio su Giannone

Catania - La lista del professor Diego Piazza in vantaggio rispetto a quella del collega Giorgio Giannone. Sono i primi risultati che filtrano dallo spoglio, ancora parziale, del voto per l'elezione del nuovo presidente dell'Ordine dei Medici di Catania. Sulle 2100 schede scrutinate, la lista "Ordiniamoci", di cui fanno parte oltre al prof. Piazza anche la senologa e moglie del rettore dell'Università di Catania Francesco Basile, Francesca Catalano e l'infettivologo Pino Liberti, avrebbe 351 voti in più rispetto a quelli riportati dalla lista del prof. Giannone, che è stato l' unico candidato ufficiale alla presidenza. Lo schieramento "Andiamo avanti", con capofila Gianluca Albanese, avrebbe invece riportato 193 preferenze. I votanti sono stati 3771, un numero analogo a quello della prima tornata elettorale.

Lo spoglio, avviato nel pomeriggio subito dopo la chiusura delle urne, in serata è stato sospeso per riprendere domani mattina alle ore 8