Fabrizio Corona aggredito dai pusher nel bosco di Rogoredo

«Stasera mi sono recato al Bosco di Rogoredo, patria nazionale dello spaccio italiano, dove anche la polizia si rifiuta di entrare. Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, Io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l’Italia e la povera gente che vede uno stato inerme e una polizia disinteressata. Tutto questo solo per raccontare in maniera oggettiva, come ho sempre fatto, la realtà. Ora, in questo momento ringrazio Dio per aver protetto mio figlio Carlos Maria.

Questo è il racconto della serata da incubo vissuta da Fabrizio Corona, il discusso paparazzo catanese, postato sul suo profilo instagram.

E Corona, in effetti, è stato salvato da una pattuglia dei carabinieri che, per sua fortuna, intorno ale 22,30 di lunedì stava percorrendo per una normale perlustrazione lungo la via Sant’Arialdo a Milano, a una cinquantina di metri dalla stazione ferroviaria dell’Alta velocità, nel perimetro del bosco di Rogoredo. I militari hanno notato un gruppo di persone che urlava e raccontava che Fabrizio Corona era stato appena assalito dai pusher.

I carabinieri sono entrati e hanno trovato il paparazzo senza maglia né giubbotto, sdraiato a terra, con una leggera ferita al volto. Lo hanno subito messo al sicuro e chiamato un’ambulanza. Alla fine non si è fatto ricoverare ma secondo i carabinieri ha davvero rischiato di morire ammazzato. Poi è lo stesso Corona che dà una sua versione al Corriere della Sera: «Ero con la troupe di una società che fornisce materiale per la trasmissione “Non è l’Arena” di Giletti. Io volevo documentare lo spaccio di droga in un posto dove spesso le forze dell’ordine non entrano... Avevo una telecamera nascosta e insieme a un ragazzo mi sono addentrato nel bosco. In cima a una collina, ho trovato due persone, che si sono fatte subito avanti con fare minaccioso... Mi hanno riconosciuto, sia io che il ragazzo abbiamo rimediato dei pugni in faccia... I due hanno dato l’allarme e sono comparse dal nulla altre decine di persone, forse cinquanta, forse trenta... C’erano albanesi e nordafricani... Mi sono ritrovato un coltello puntato addosso... Mi hanno strappato il giubbotto e il maglione, hanno continuato a inseguirmi, sono caduto in un dirupo.... Sì, lo so, ho fatto l’ennesima “coronata”. Ma questa volta non sono io il colpevole».