Catania, entra in un centro estetica e ruba una macchinetta del caffè

Entra in un centro estetica e ruba una macchinetta del caffè. E’ costata cara a Alessandro Nicosia, catanese di 39 anni, arrestato dai poliziotti delle Volanti della Questura etnea. L’uomo è stato preso intorno all’una della notte dopo una segnalazione al 112 in via Ingegnere. I poliziotti, giunti sul posto, lo hanno subito notato mentre stava uscendo dal cdentro estetica con la macchinetta del caffè. L’uomo alla vidsta dei poliziotti ha gettato per terra un arnese da scasso ma è stato subito bloccato. La titolare del centro benessere, contattata dagli agenti, ha riconosciuto la macchinetta del caffè sottratta all’interno del negozio. Nicosia è stato messo ai domiciliari.