Giovane perde controllo dell'auto: muore lungo la Catania-Paternò

Belpasso (Catania) - Un giovane di 27 anni, Vincenzo Cimbali di Paternò, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente stradale avvenuto in territorio di Belpasso, nella frazione di Piano Tavola. La vittima si trovava a bordo della sua Ford Focus quando, lungo la statale 121 Catania-Paternò, ha perso il controllo del mezzo (potrebbe essere stato un colpo di sonno): l'uomo è finito sbalzato dal finestrino. L'auto avrebbe urtato contro il guard-rail per ben tre volte, e in uno di questi impatti, il giovane, a quanto pare sprovvisto della cintura di sicurezza, è stato sbalzato fuori dal mezzo, lo stesso che poi lo avrebbe travolto. Sul posto i rilievi dei carabinieri di Belpasso e Paternò.