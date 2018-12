Catania, tenta suicidio al Lungomare: agenti lo salvano dopo mediazione

CATANIA - Un uomo di 47 anni che a Catania voleva buttarsi in mare da uno scoglio del Lungomare è stato salvato dalla Polizia di Stato. E’ accaduto ieri mattina ma è stato reso noto solamente stamani. Gli agenti di una Volante, avvisati da una telefonata, al loro arrivo hanno trovato personale del 118, dei Vigili del Fuoco e della Guardia Costiera, che era arrivata via mare e, dopo una lunga mediazione hanno convinto a desistere l’uomo, che si è consegnato agenti. Il 47enne è stato poi affidato agli operatori del 118, che l’hanno accompagnarlo in un Pronto Soccorso per accertamenti sul suo stato di salute.