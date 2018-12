Spaccio dietro il Palazzo di giustizia: due donne arrestate a Catania

CATANIA - Spacciavano marijuana in un appartamento di uno stabile alle spalle del Palazzo di Giustizia di Catania. Per questo motivo i carabinieri hanno arrestato in flagranza due donne, Daniela Valenti, di 53 anni, e Natassja Campanotta, di 25, accusate di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari hanno sequestrato loro 350 grammi di marijuana, tre bilance elettroniche di precisione e materiale per confezionare le dosi. Alcuni degli acquirenti, bloccati all’uscita dello stabile, sono stati trovati in possesso di diverse dosi acquistate poco prima. Le due donne, in attesa del processo per direttissima, sono state poste agli arresti domiciliari.