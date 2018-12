CATANIA - Due persone, Manuel Taglieri, di 22 anni, e Maria Grillo, di 31, sono state arrestate dai carabinieri a Bronte (Catania) perché sorprese a trasportare in auto 2 kg di marijuana, che sul mercato avrebbe fruttato oltre 20.000 euro. La droga, suddivisa in quattro buste di plastica termosaldata, è stata trovata durante una perquisizione della vettura. Era in una borsa con il marchio di una nota griffe ma taroccata, che è stata anch'essa sequestrata