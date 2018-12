Sequestrati 138 mila biglietti di auguri illegali: non potevano raffigurare quei personaggi

La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato quasi 140 mila biglietti di invito e di auguri raffiguranti, ma senza alcuna autorizzazione, noti personaggi dei più celebri cartoons quali “Frozen, Cars, Cenerentola, Iron Man, Hello Kitty”.

I Finanzieri del Gruppo di Catania hanno ispezionato due locali commerciali, entrambi gestiti da un italiano, ubicati a San Giovanni La Punta (uno all’interno del centro commerciale “Le Zagare”, il secondo in Via Piave) rilevando la presenza di numerosi articoli illeciti. Il controllo ha permesso, spiegano i finanzieri, di smantellare un importante impianto di approvvigionamento di prodotti contraffatti, pronti per la successiva immissione in commercio durante le prossime festività natalizie, nella zona commerciale di San Giovanni La Punta. L'imprenditore è stato denunciato alla Procura etnea per il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e per le fattispecie previste dal Codice Penale per la vendita di articoli con indicazioni mendaci.