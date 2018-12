Paternò, tre bare attorniate dal dolore: l'ultimo saluto a Cinzia e ai suoi bambini

Paternò (Catania) - In una Paternò ancora attonita per una tragedia familiare ancora senza un perchè, sono stati celebrati nel pomeriggio i funerali di Cinzia Palumbo e dei suoi due bambini Daniele e Gabriele, uccisi domenica scorsa dal marito della donna e padre dei piccoli, Gianfranco Fallica, che si è poi suicidato sparandosi con la stessa pistola. I funerali delle vittime di questa assurda tragedia, sono stati celebrati nella chiesa di Santa Barbara, in un clima di dolore generale e di lutto cittadino. La bara di Cinzia al centro, Daniele e Gabriele ai due lati. Stessa posizione in cui li ha colpiti Gianfranco Fallica, uccidendoli nel sonno, con una calibro 22. A celebrare i funerali il vicario foraneo, don Enzo Algeri. Prima della Santa Messa il sindaco ha parlato alla città, profondamente colpita da questa tragedia. All’uscita delle bare sono stati fatti volare palloncini bianchi per Daniele e Gabriele.

I funerali di Fallica saranno celebrati domani nella chiesa dello Spirito Santo. Sulle cause della follia omicida dell'uomo si sta ancora indagando. Pare che Fallica, consulente finanziario, negli ultimi tempi fosse ossessionato dal denaro, pur non avendo particolari problemi economici; sembra infatti che l'uomo, sempre secondo indiscrezioni investigative, conservasse in casa una consistente somma, di cui però la moglie non era a conoscenza.