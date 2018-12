«Non calunniò ex deputati Ars»: assolta giornalista Elena Giordano

CATANIA - Il Tribunale di Catania ha assolto con la formula «perché il fatto non sussiste» dall’accusa di calunnia la giornalista e consigliera nazionale dell’Unci, Elena Giordano, nei confronti degli allora deputati regionali Fabio Mancuso e Filippo Drago. «Ringrazio i miei avvocati - afferma Elena Giordano, nel rendere nota la sentenza - Enrico Trantino, Vincenzo Mellia e Sergio Ziccone, perché con grande professionalità e dedizione hanno studiato a fondo una vicenda volutamente ingarbugliata e per aver sviscerato i fatti che hanno finalmente portato alla verità. Non ho mai commesso il reato per il quale ero imputata anzi, ho lottato come faccio da una vita, affinché venissero riconosciuti i diritti legittimi di un lavoratore, in questo caso un giornalista, che tutti i giorni è costretto a doversi difendere da soprusi e inaccettabili imposizioni».



Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente nazionale dell’Unci Alessandro Galimberti: «Il senso della battaglia di Elena Giordano - ha detto - è nell’etica che deve guidare i comportamenti dei giornalisti in ogni aspetto della vita, non solo professionale ma anche relazionale, istituzionale e pure privata». Anche l’Unci di Catania «esprime soddisfazione per la conclusione positiva della vicenda nei confronti della collega, vittima 12 anni fa di un grave episodio di malcostume politico».