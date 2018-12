«Le signore di Catania», calendario autoironico di donne dai 50 in su

CATANIA - Signore in posa nei luoghi simbolo della città per un calendario autoironico per sostenere l’operato dei Briganti Rugby di Librino, che si impegnano attivamente per riqualificare il quartiere». Le protagoniste del calendario “Le signore di Catania”, realizzato dall'associazione no profit “Le nuove Vele”, non sono ventenni e nemmeno donne di una certa età siliconate. Le più giovani hanno intorno ai 50 anni e le più grandi sono 70enni. Alcune sono sposate, altre separate. Son professioniste, casalinghe, mamme che, davanti all'obiettivo dei fotografi Alfio Amantia, Linda Amore e Francesco Minissale, hanno accettato di posare solo con la clausola dell’autoironia.

L'INTERO ARTICOLO NELL'EDIZIONE DEL NOSTRO QUOTIDIANO OGGI IN EDICOLA