Catania, rubano merce all'Ikea: arrestati ma subito dopo liberati

CATANIA - Due uomini, di 48 e 58 anni, sono stati arrestati ieri a Catania da agenti di polizia con l'accusa di furto aggravato in concorso dopo che dal centro commerciale “Ikea Retail" avrebbero asportato merce di vari tipo, per un valore complessivo di 924,62 euro. Ricevuta segnalazione del furto, agenti delle volanti dell'Upgsp- si legge in una nota diffusa dalla stessa polizia - hanno arrestato i due uomini che intanto erano stati «bloccati da una guardia giurata addetta al servizio di vigilanza nel centro commerciale. Il pm di turno ha convalidato l’arresto e disposto l’immediata liberazione dei due uomini».