Dai mercatini ai musei, misure antiterrorismo per le feste a Catania

CATANIA - Il Prefetto Claudio Sammartino, in occasione delle imminenti festività di Natale e dell’anno nuovo, ha presieduto a Palazzo del Governo una riunione tecnica di coordinamento e una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Obiettivo programmare l'intensificazione dei servizi a salvaguardia dei cittadini anche con riferimento al rafforzamento delle misure antiterrorismo.

È stato, in proposito, approntato un articolato piano che prevede un innalzamento dei consueti servizi di vigilanza, controllo e prevenzione al fine di evitare che la maggiore circolazione di persone e l’incremento del flusso turistico dato dall’approssimarsi delle festività natalizie, connotate da cerimonie e da attività di forte richiamo, possa costituire occasione per la consumazione di reati o altre illegalità. Nel corso dell’incontro, per rendere ancora più efficace l’azione delle Forze di Polizia, sono state individuate le priorità di azione ed intervento alle quali ispirare le attività di controllo del territorio, i servizi anticrimine ed i dispositivi di vigilanza e prevenzione.

E’ stato quindi deciso che verrà rivolta massima attenzione agli obiettivi più sensibili quali i luoghi di culto, i luoghi di attrazione e di maggiore interesse turistico, i monumenti ed i musei, i mercatini di Natale, le piazze interessate da un notevole afflusso di persone, i centri commerciali e gli outlet, i locali di ritrovo e di intrattenimento, gli scali aeroportuali e ferroviari. Particolare attenzione sarà rivolta ai luoghi di aggregazione e di incontro anche con riguardo ai festeggiamenti per l’anno nuovo.

Il Sindaco ha preannunciato due concerti per il 30 e 31 dicembre in piazza Duomo eventi per i quali sarà predisposta, secondo le note Direttive per i «grandi eventi», la massima salvaguardia della sicurezza e della incolumità pubblica. Mirata vigilanza sarà effettuata soprattutto da parte della Polizia Stradale nei percorsi di accesso e deflusso del capoluogo e nelle località etnee e di montagna. Ulteriori rafforzamenti nell’aeroporto di Catania in cui si continua a registrare aumenti negli arrivi soprattutto durante le festività.