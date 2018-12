«Sono incarica dalla farmacia», invece truffava gli anziani

Chiedeva “50 euro” agli anziani spacciandosi come “medico incaricato dalla farmacia” che avrebbe avuto l’incombenza del disbrigo di una pratica relativa alla tessera sanitaria di esenzione. Invece era una truffatrice che stava rubando ad una anziana 920 euro. La finta dottoressa si era presentata come una donna dall’apparente età di 40/45 anni, alta circa 1,50 metri con capelli scuri e, nell’occasione, vestiva una gonna nera, un giubbino nero e vistose calze a rete. Una avvenenza rivolta specie gli anziani. E la polizia avverte: non cascateci, vogliono solo derubarvi.