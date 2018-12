CATANIA - Un ddl che prevede l’istituzione di una giornata commemorativa in vista del 350° anniversario dell’eruzione dell’Etna che l’11 marzo del 1669 distrusse gli agglomerati urbani di Bronte, Belpasso, Mascalucia, Nicolosi e Misterbianco, in provincia di Catania, è stato presentato dalla deputata regionale del M5S Jose Marano insieme al vicepresidente dell’Ars Giancarlo Cancelleri. Le colate laviche seppellirono Mompilieri, spingendosi fino a Catania, dove il fossato cinquecentesco del Castello Ursino fu cancellato, così come il ponte levatoio che collegava il Castello alla piazza d’arme.

«Questa proposta di legge - afferma Marano - ha lo scopo mantenere vivo il ricordo di un evento che ha segnato il popolo siciliano, andando oltre: trasformarlo in opportunità di sviluppo turistico e di promozione culturale per i comuni della provincia Etnea. Considerato il notevole interesse storico-naturalistico dell’avvenimento - prosegue Marano - con questo ddl intendiamo favorire percorsi culturali e turistici, attraverso mostre permanenti, parchi culturali, la creazione di un museo en plein air lungo il "percorso delle lave" dal Castello Ursino ai Monti Rossi o eventi tematici e restituire alla collettività una memoria e un’identità che altrimenti andrebbero perdute».

«Avevamo preso un impegno con i cittadini che abitano quei territori colpiti e lo abbiamo rispettato - ha detto dal canto suo Cancelleri - formalizzando una proposta di legge che intende promuovere occasioni di sviluppo turistico. Il patrimonio culturale e naturalistico della nostra terra è unico. Solo valorizzandolo potremo restituirlo alla memoria collettiva, trasformandolo in uno strumento di crescita».