Catania, galline davanti al Comune: ma non sono quelle dalle uova d'oro

CATANIA - Curiosa scenetta in piazza Duomo a Catania, dove ieri pomeriggio alcune galline sono state immortalate dai passanti in diversi video mentre razzolavano in libertà davanti al Comune di Catania. Viste le difficoltà economiche dell'amministrazione etnea qualcuno ha pensato (e sperato) potessero essere le famose galline dalle uova d'oro raccontate nella favola di Esopo e che quindi in qualche maniera potessero aiutare il sindaco Salvo Pogliese alle prese con il dissesto finanziario dell'Ente. Ecco uno dei video pubblicati su Facebook:

Ma purtroppo sembra non si tratti di galline dalle uova d'oro! In molti hanno atteso sperando che deponessero ricche uova, ma dalle viscere delle galline è uscito ben altro: gli animali hanno infatti liberamente insozzato con i loro bisogni la pavimentazione di piazza Duomo, suscitando l'ilarità della tanta gente che affolla il centro storico in questi giorni di Natale. E così invece di portare in dote uova d'oro, le galline hanno creato un problema in più alla luce delle note difficoltà che il Comune incontra nel tenere pulita Catania. Tra l'altro non è stato possibile risalire al proprietario delle galline.