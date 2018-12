Mafia e scommesse, revocati domiciliari per ex vice sindaco Misterbianco

Catania - Revocati gli arresti domiciliari per l'ex vice sindaco di Misterbianco, Carmelo Santapaola, coinvolto nell’inchiesta sulle scommesse on line controllate dal gruppo di Lineri del clan Santapaola, e in particolare dai fratelli Placenti. Il tribunale del riesame presieduto da Sebastiano Mignemi ha deciso l'attenuazione della misura, disponendo l’obbligo di firma tre volte a settimana - lunedì, mercoledìe venerdì, tra le 18 alle 19 - nella stazione dei carabinieri di Misterbianco. A chiedere la revisione della misura cautelare sono stati gli avvocati Salvo Pace e Serena Cantale Aleo.