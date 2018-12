CATANIA - Non si registrano danni o criticità a Catania città dopo la scossa di magnitudo 4.8 che ha colpito nella notte alcuni comuni dell’Etna. Lo si apprende dalla prefettura e dalla Protezione civile del capoluogo etneo dopo i primi sopralluoghi in città.

Sono state 190 le telefonate giunte, tra le 3.23 e le 7 del mattino, alla sala operativa del 112, numero unico per le emergenze attivo a Catania. Centocinquanta sono state smistate ai vigili del fuoco e le altre 40 al settore di intervento medico. Numerose le richieste di aiuto per crolli, lesioni e per feriti o attacchi di panico. Oltre ai vigili del fuoco al lavoro dalla notte scorsa nel Catanese - con squadre arrivate anche da Siracusa, Messina e dalla Calabria - altro personale dei pompieri, appartenente alle sezioni Usar di Campania e Lazio, è in arrivo nella zona del sisma. Sono state 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso degli ospedali. Dieci sono state soccorse da ambulanze, altre 18 si sono presentate da sole. La maggior parte ha ferite lievi, alcuni si sono presentati sotto choc o colpiti da attacchi di panico.

Intanto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Vito Crimi , sottolineato che «la macchina della Protezione civile e dei soccorsi è già operativa», ha reso noto che il capo dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli «mi sta aggiornando costantemente, ed è già in viaggio per raggiungere Catania. Dalle prime notizie - ha aggiunto Crimi fortunatamente non risultano deceduti, una decina di feriti, e alcune case crollate». «Sarà garantita - ha quindi assicurato il sottosegretario - la massima assistenza e immediata sistemazione a chi ha visto crollare la propria casa, per tutti gli altri saranno allestiti luoghi sicuri di ritrovo. L’Etna rimane sempre un vulcano pericoloso e questo nostro Paese purtroppo è molto fragile».

«Tanta paura stanotte a #Catania, alcuni crolli e per fortuna solo qualche ferito lieve. Grazie ai soccorritori, sono in continuo contatto con le autorità»: così su Twitter il ministro della Sanità Giulia Grillo, catanese, che si trova nella sua città per festeggiare le feste di Natale in famiglia.

E sempre su Twitter, il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, esprime la sua «vicinanza e solidarietà ai siciliani per il terremoto di Catania: pronti ad aiutare e supportare - aggiunge - la popolazione in questo momento di grave emergenza».

FOTO DI ORIETTA SCARDINO