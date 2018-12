Prima Di Maio e poi Salvini, i due vicepremier nei luoghi del terremoto

I vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono attesi oggi nei luoghi colpiti dal terremoto nel catanese che all’alba di ieri ha causato crolli e numerosi feriti. Di Maio arriva di mattina mentre il leader leghista è atteso nel pomeriggio. Sempre nel pomeriggio si terrà un vertice in prefettura a Catania per fare il punto sulla situazione. Oggi il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, riunirà anche la giunta a Catania per dichiarare lo stato di calamità.

Nel pomeriggio ci sarà una conferenza stampa congiunta per i ministri dell’Interno, Matteo Salvini, e del Lavoro, Luigi Di Maio. E’ l’ipotesi che prende corpo, secondo fonti politiche, per i due vicepremier che, alle 15, dovrebbero incontrare i giornalisti a Palazzo Minoriti dopo avere partecipato a una riunione sulle emergenze eruzione e terremoto nella prefettura di Catania con, tra gli altri, il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli e il prefetto Claudio Sammartino.