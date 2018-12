Terremoto a Catania, la faglia si allarga, evacuate altre 10 famiglie

CATANIA - Circa dieci famiglie sono state fatte evacuare, la notte scorsa, dalle loro abitazioni di Aci Platani, frazione di Acireale, per la presenza di una faglia lungo strada dove si trovano le loro case. La fessura nel corso della giornata, dopo il terremoto della notte tra Natale e Santo Stefano, si è allargata provocando una frattura nell'asfalto. L’evento è collegato con l’attività sismica ed eruttiva dell’Etna. Lo sgombero delle abitazioni è stato eseguito con la collaborazione di vigili del fuoco e di carabinieri della compagnia di Acireale.

Intanto il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha inviato personale della squadra speciale dei Lupi in azione preventiva antisciacallaggio nelle zone colpite dal sisma di Santo Stefano. Molte persone hanno preferito trascorrere la notte in auto, davanti le loro case inagibili, rifiutando l’accoglienza in albergo offerta dalla Regione Siciliana, per poterle sorvegliare.