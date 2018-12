Terremoto Catania, carabinieri in campo contro gli sciacalli

Il comando provinciale dei carabinieri di Catania ha inviato personale della squadra speciale dei Lupi in azione preventiva antisciacallaggio nelle zone colpite dal sisma di Santo Stefano. Molte persone hanno preferito trascorrere la notte in auto, davanti le loro case inagibili, rifiutando l’accoglienza in albergo offerta dalla Regione Siciliana, per poterle sorvegliare.