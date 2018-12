Terremoto, Lino Guanciale solidale con la Sicilia: su Instagram due cuori rossazzurri

#terremotocatania. Il mondo dei social scatenato dopo il terremoto che ha colpito il Catanese nella notte tra martedì e mercoledì. Tanti i messaggi di solidarietà arrivati da siciliani che vivono fuori dall’Isola ma anche da vip che hanno sentito il bisogno di comunicare la propria preoccupazione per quel che sta accadendo e la propria solidarietà. E’ il caso dell’attore Lino Gianciale che tramite la sua pagina Instagram, “il teatro la mia itaca”, ha espresso il proprio affetto per i siciliani pubblicando la foto di una Sicilia stilizzata e due cuori, uno rosso e un altro azzurro, proprio su Catania.

Il messaggio dell’attore, reso famoso da recenti fiction di grande successo come “L’allieva” e “Non dirlo al mio capo”, dice: «Un abbraccio a tutte le persone colpite dal terremoto e che stanno vivendo, in questo momento, attimi di paura». Numerose anche le foto postate, accompagnate da commenti più o meno allarmati. Scrive myglaamlife: «Un terremoto può scatenare una forza distruttiva che lascia silenzio e vuoto. Le parole si spengono e lasciano spazio ad immagini di distruzione e paura». E’ questa la dimostrazione che il mondo dei social si è messo subito in movimento collegando velocemente decine di migliaia di persone che hanno avuto modo di mettersi in contatto con chi stava vivendo momenti di paura e chi è riuscito a tranquillizzare amici e parenti per lo scampato pericolo.