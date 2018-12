Giarre, una badante uccisa dall'ex marito dal quale era separata ormai da sei anni

GIARRE - Una badante 60enne di Giarre, Rosaria Parisi, è stata uccisa questa mattina poco prima delle 8.30 con colpi di una pistola calibro 9 dall'ex marito, Francesco Privitera, pure di 60 anni, dal quale si era separata circa sei anni fa. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo - un muratore - ha atteso che l'ex moglie uscisse dalla propria abitazione per recarsi, come ogni mattina, al lavoro: Rosaria Parisi in strada avrebbe visto l'ex marito armato di pistola e avrebbe cercato di fuggire, ma l’uomo l’avrebbe raggiunta e uccisa sparandole contro almeno sei colpi. L'agguato è avvenuto nel corso delle province di Giarre, una strada della periferia al confine con la frazione di Altarello.

Il rumore degli spari ha allertato numerosi vicini della vittima, tra cui anche dei parenti della donna, che sono accorsi in strada e che si sarebbero diretti verso Privitera, che pare abbia puntato l'arma anche contro di loro. Gli avvenimenti successivi sono al vaglio degli investigatori che stanno cercando di verificare se l’uomo a questo punto si sia sparato un colpo di pistola all'addome, tentando di suicidarsi, o se il colpo sia partito accidentalmente, magari durante una colluttazione con un familiare della vittima che voleva disarmarlo: certo è che il muratore, soccorso da personale del 118, e stato trasferito in elicottero al Cannizzaro di Catania, dove è giunto in gravi condizioni. In pericolo di vita, lo si sta sottoponendo ad un delicato intervento chirurgico.

Sul luogo del delitto, oltre a carabinieri del nucleo radiomobile di Giarre, si trovano anche militari della Sezione scientifica investigativa del comando dell'Arma di Catania, che stanno eseguendo rilievi, ed il medico legale. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

IN AGGIORNAMENTO