Terremoto, vigili del fuoco "soccorrono" il Cristo della Chiesa Madre di Pennisi

Acireale (Catania) - E' tra le frazioni dell'Acese che ha registrato i maggiori danni. E anche la chiesa madre di Pennisi, chiesa di Maria Santissima del Carmelo, non è stata risparmiata, riportando diversi danni. La scossa di magnitudo 4.8, nella notte tra il 25 e 26 dicembre, aveva fatto crollare il campanile e la statua - su un basamento - di Sant'Emidio, venerato perché ritenuto il protettore dei terremotati. Per fortuna è rimasto integro il simulacro di Gesù Cristo che proprio per essere preservato è stato portato fuori dalla chiesa da due vigili del fuoco.