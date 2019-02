Catania, bus Amt fermi per 4 ore il 22 febbraio

CATANIA - Una manifestazione di protesta dei lavoratori dell’Amt Catania spa è stata organizzata dalle 12 alle 16 di venerdì 22 febbraio in piazza Università dai sindacati di categoria Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Faisa Cisal in occasione di uno sciopero di quattro ore del personale dell’azienda partecipata comunale di trasporto pubblico locale. Lo rendono noto le organizzazioni sindacali, che in una nota denunciano «la critica situazione economico-finanziaria dell’Amt e la mancanza di garanzia per i lavoratori e i cittadini che usufruiscono del servizio alla luce dei consequenziali tagli e ridimensionamento aziendale, dopo il silenzio e il disinteresse mostrato dall’amministrazione Pogliese alle innumerevoli richieste di confronto sul futuro di Amt».



«Silenzio e disinteresse - sottolineano i segretari provinciali Grasso (Filt Cgil), Torrisi (Fit Cisl), Bonaventura (Uiltrasporti), Scannella (Ugl) e Moschella (Faisa Cisal) - ai quali sono seguite le parole dell’assessore Bonaccorsi, che in Prefettura ha affermato che non risulterebbe possibile assicurare la regolarità dei pagamenti dovuti all’Amt e la previsione dei futuri aspetti organizzativi del medesimo servizio, in mancanza del bilancio riequilibrato». «Ecco perché - continuano Grasso, Torrisi, Bonaventura, Scannella e Moschella - venerdì 22 febbraio tutti insieme saremo uniti allo sciopero di quattro ore con il sit in per dimostrare all’amministrazione comunale che i lavoratori sono uniti a tutela del proprio futuro, manifestando tutta la propria determinazione a difendere la propria azienda, partendo dallo sciopero del 22 febbraio e seguendo con lo sciopero di 4 ore per l'8 marzo, per poi passare tutti insieme a una prossima protesta più articolata di 8 ore con corteo in via Etnea».