La cenere dell'Etna dilaga: chiusi aeroporti di Catania e di Comiso 21/02/2019 - 18:05 di Redazione

Dalle 18 in entrambi gli scali stop a tutti voli: non si arriva e non si parte

Nella foto un'immagine d'archivio

CATANIA - A causa dell’abbondante emissione di cenere vulcanica dell’Etna in atmosfera è stata disposta la chiusura dalle 18 dello spazio aereo per gli aeroporti di Comiso e Catania. Lo hanno deciso le unità di crisi dei due scali e reso noto le società di gestione dell’aeroporto di Catania, Sac, e di quello di Comiso, Soaco. Nessun volo potrà quindi partire o atterrare nei due aeroporti. Saranno comunicati ulteriori aggiornamenti solo dopo la prossima riunione delle unità di crisi.