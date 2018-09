"Zecchino d'Oro", ci sono anche due piccoli siciliani tra i sedici finalisti

BOLOGNA - Lo "Zecchino d’Oro" giunge alla 61ª edizione e sono in totale 16 i piccoli protagonisti, provenienti da 11 diverse regioni d’Italia, che interpreteranno le 12 canzoni in gara e daranno voce al progetto annuale di solidarietà firmato da Antoniano. A partire dal 10 novembre, per quattro sabati consecutivi, il 61° "Zecchino d’Oro" andrà in onda in diretta su Rai1 dallo studio tv dell’Antoniano di Bologna e sarà seguito dallo speciale in prima serata del 7 dicembre condotto da Carlo Conti.

Dopo la selezione finale all'Antoniano, al termine del tour delle selezioni nazionali che ha toccato da febbraio ad agosto oltre 30 piazze italiane, ecco i nomi dei piccoli interpreti: Mia Bondì, 5 anni, di Roma; Gregorio Cattaneo Della Volta, 9 anni, di Genova; Elena Ciocoi, 10 anni, di Marghera (Venezia); Victoria Cosentino, 6 anni, di Sant'Andrea (Catanzaro); Alina Angela Cossu, 9 anni, di Sassari; Angelica Gobbo, 7 anni, di Este (Padova); Alessandro Lorefice, 10 anni, di Scicli (Ragusa); Davide Matteucci, 9 anni, di Palermo; Giulia Murrai, 9 anni, di Cabiate (Como); Alyssia Palombo, 8 anni, di Assisi (Perugia); Mario Antonio Pascale, 5 anni, di Potenza; Lorenzo Pennacchio, 5 anni, di Giugliano in Campania (Napoli); Letizia Pisu, 8 anni, di Sinnai (Cagliari); Isabel Tangerini, 8 anni, di Reno Centese (Ferrara); Maksym Zhukoskyy, 6 anni, di Cerveteri (Roma); Simone Zichi, 10 anni, di Orani (Nuoro).