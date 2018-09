Miss Italia, Diletta Leotta presenta ma la Sicilia in primis tifa per Erika

SANTA MARIA DI LICODIA - E' partito il conto alla rovescia per le finali di Miss Italia, in diretta su La7 il 16 e 17 settembre con la conduzione della catanese Diletta Leotta e Francesco Facchinetti. E intanto tutta Santa Maria di Licodia (Catania) tifa per la sua reginetta. Quest’anno, infatti, in concorso per la fascia di “più bella d’Italia”, tra le 30 finaliste, troviamo anche la ventiduenne Erika Nicolosi, che si prepara a vivere con grande emozione e entusiasmo questa nuova avventura.

E a favore della straordinaria bellezza tutta locale scende in campo un intero paese, che attraverso i social in questi giorni indirizza il suo in bocca al lupo alla giovane con il numero 24. Per lei il lasciapassare alle finali è arrivato a Jesolo, dopo aver sbaragliato la concorrenza di altre 180 ragazze. Sarà in gara con la fascia di miss eleganza per la regione Abruzzo. Riconoscimento che ha conquistato lo scorso luglio mentre si trovava in vacanza in provincia di Teramo.

Negli ultimi anni Erika è stata protagonista di sfilate, set fotografici, spot e trasmissioni tv. Tra gli impegni più importanti ricordiamo la partecipazione alla trasmissione televisiva di Rai2 “Detto Fatto”. E non ultimo, è stata la star di uno spot pubblicitario diffuso sul web per la “Coca Cola”, girato alla Cittadella di Catania in occasione dei Mondiali di Russia 2018. Il talento e la bellezza di certo non le mancano e le luci della ribalta si accenderanno presto su di lei.