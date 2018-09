Miss Italia in tv su La7 con Diletta, Erika e Martina: fatti valere Sicilia!

Le semifinali televisive come un docureality, oggi in prima serata su La7, per raccontare in modo cinematografico, con un linguaggio nuovo, le storie delle protagoniste di Miss Italia: è un’anteprima speciale, in onda alle 20.30, prodotta da Infront Italy, nuovo partner del concorso. Le semifinali, in onda alla vigilia della "Finalissima", illustrano l’attività delle miss a Jesolo, la "parata" nella celebre località balneare, l’incontro con la città e la folla di turisti.

La serata farà vivere ai telespettatori le emozioni delle ragazze durante giornate che rimarranno nella storia personale di ognuna di loro. Momenti clou sono le selezioni: l’"esame" delle miss davanti alla commissione tecnica, la promozione alla finale o la loro esclusione. Il numero delle 180 miss arrivate a Jesolo è stato ridotto a 33 in due fasi ad effetto molto spettacolari. Immagini, interviste, momenti di backstage, fino alla promozione delle finaliste, una vera e propria celebrazione.

A svelare ciò che vedremo stasera in tv è stato lo stesso regista de "Le Semifinali", Tony Scheinman: «Racconteremo le ragazze in modo diverso, cercheremo di rappresentare al meglio le loro emozioni, la passione, l’orgoglio e le loro speranze. Vogliamo farle conoscere una ad una, partendo da una considerazione di fondo, ovvero che al di là della bellezza c'è l’anima».

E ad essere svelate, appunto, bellezza e anima anche di due ragazze siciliane: la palermitana Martina Rao e l'etnea di Santa Maria di Licodia Erika Nicolosi (nella foto), a Jesolo con la fascia di "Miss Eleganza Abruzzo" ma solo perché in quella regione ha superato le prime selezioni mentre lì si trovava in vacanza. E in tema di Sicilia, poi, come non ricordare ancora una volta che quest'anno sarà la giornalista catanese Diletta Leotta a presentare insieme a Francesco Facchinetti le serate conclusive del concorso (domani l'assegnazione del titolo)!. E allora, buona visione e più che mai, "Forza Sicilia"!