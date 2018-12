La fiction sul femminicidio di Marianna Manduca vince in tv

ROMA - Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con "I nostri figli" che è stato seguito da 5.440.000 telespettatori pari a uno share del 24,5%. Risultati con cui il film-tv ispirato al femminicidio di Marianna Manduca e interpretato da Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti ha superato di gran lunga la concorrenza di Canale 5. La rete Mediaset, infatti, con il film "Il cacciatore e la regina di ghiaccio" ha ottenuto 1.870.000 telespettatori pari a uno share del 9,26% arrivando a distanza sul secondo gradino del podio di prima serata. Terzo posto per "Piazzapulita" in onda su La7 che ha totalizzato 1.073.000 telespettatori pari a uno share del 6,21%.

La direttrice di Rai Fiction Eleonora Andreatta a proposito dello straordinario risultato in termini di ascolto e di critica ottenuto ieri sera dal film tv "I nostri figli" ha detto che «era importante raccontare una storia in cui la violenza più estrema si lega alla solidarietà e al coraggio. Era importante proporre al grande pubblico della televisione una vicenda vera che parla di una madre uccisa dal marito, di figli che rischiano l’abbandono e vengono accolti e adottati in una nuova famiglia".

«Quasi 5 milioni e mezzo di spettatori con il 24.5% di share, con picchi fino al 30%, importante e significativo il seguito nel giovane pubblico femminile, ci confermano - continua Andreatta- in una scelta che abbiamo affrontato con la misura che si deve, con la forza di un cast popolare - Vanessa Incontrada e Giorgio Pasotti - e grazie alla regia di Andrea Porporati che con Mauro Caporiccio ha scritto la sceneggiatura e alla cura della produzione della 11 Marzo e Rai Fiction».