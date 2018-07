CATANIA - Sono stati avviati lungo l’intera autostrada A-18 Messina-Catania, in entrambe le direzioni di marcia, compresi gli svincoli, lavori di potatura ed abbattimento degli alberi pericolanti, secchi, caduti e bruciati. Lo rende noto il Consorzio per le autostrade siciliane (Cas), aggiungendo che gli interventi, che comprendono il decespugliamento dei luoghi, saranno eseguiti sia di notte che di giorno e si concluderanno non oltre la metà del prossimo ottobre 2018. L’impresa che esegue i lavori è la Dekorando di Trovato Vito snc, di San Filippo del Mela (Messina). Le spese sono a carico del Cas.

Per i lavori sarà necessario restringere la carreggiata e di volta in volta chiudere la corsia di marcia, emergenza o sorpasso. In corrispondenza del cantiere il limite di velocità è fissato in 60Km/h e vige il divieto di sorpasso. Il limite scende a 40km/h nelle rampe dello svincolo.