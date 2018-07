Era ai domiciliari per avere sparato alla ex: si è suicidato

Era ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio: nei giorni scorsi, dopo una lite, aveva sparato alla ex moglie col fucile, ferendola a una gamba. Ieri sera l’uomo, un 72enne, si è suicidato buttandosi dal tetto della sua casa, a Godrano. In una lettera ha lasciato scritto che si sarebbe tolto la vita per i contini dissidi in famiglia.

Quando è stato arrestato dai carabinieri ha confessato di aver volutamente sparato alla ex in preda ad un raptus. La vittima trasportata dall’ambulanza del 118 nel pronto soccorso del Policlinico di Palermo, è stata ricoverata nel reparto di chirurgia plastica.