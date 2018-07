Situazione critica in zona cimitero di Catania. Una vasta area è interessata da incendi di vegetazione e sterpaglie, tra via Divino Amore, via Fossa Creta, via Zaccà, via Palestina. Sul posto diverse squadre del comando provinciale di Catania con il supporto anche di una squadra del Comando Provinciale di Enna. Sul posto anche una squadra della "boschiva". Decine gli interventi per incendi analoghi nelle zone di Biancavilla, Riposto e lungo la Statale 192 Contrada Jungetto/Sigonella).