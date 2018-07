San Giovanni Galermo, in un rudere trovati dieci chili di marijuana

I Carabinieri di Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa hanno arrestato Alfio Minnella di 33 anni (nella foto) e un 29enne, tutti e due catanesi, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari nel corso di alcuni controlli nel quartiere di San Giovanni Galermo hanno notato i due cedere sostanza stupefacente ad occasionali clienti. Immediatamente intervenuti i militari li hanno bloccati e perquisiti trovandoli i possesso di 30 grammi di cocaina suddivisi 78 dosi e 600 euro in contanti. I militari hanno effettuato delle perquisizione nelle aree limitrofe dove, all’interno di un edificio in stato abbandono, sono stati trovati dieci chili di marijuana all’interno di sacchi termosaldati. Per questo rinvenimento sono in corso specifiche attività investigative per rintracciare i “proprietari”.