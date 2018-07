Sommatino. Raffaele Vella, 51 anni, ha perso la vita in un incidente stradale autonomo che si è registrato all’interno del centro abitato di Sommatino.

Ieri pomeriggio intorno le ore 14,30, l’uomo era a bordo della sua “Fiat Stilo” e, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a schiantarsi contro un muro di viale Aldo Moro. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare, a causa di alcuni gravissimi traumi che ha riportato nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione di Sommatino per effettuare i primi rilievi del caso.