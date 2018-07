Auto contro un bus turistico in Emilia, muore un nisseno

Un ragazzo di 27 anni, Giuseppe Arcadipane, di Caltanissetta ma residente a Bologna dove lavorava come operaio a Castelguelfo è morto in uno scontro fra un’auto e un pullman turistico, avvenuto a Ponte Rizzoli di Ozzano Emilia, nel Bolognese. L’incidente, intorno alle 13, si è verificato all’incrocio fra la strada provinciale 31 degli Stradelli Guelfi e via Olmatello, probabilmente durante un sorpasso.

Dalle prime informazioni, la macchina con a bordo la vittima si sarebbe scontrata frontalmente con il bus turistico, sul quale non c'erano passeggeri ma solo l’autista un 56enne svizzero, che ha riportato lievi ferite.

Secondo la prima ricostruzione, confermata anche da un testimone, sarebbe stata l’auto a invadere la corsia opposta, non durante un sorpasso ma forse per una distrazione del conducente. La strada provinciale 31 è rimasta bloccata per quasi tre ore nel tratto dove è avvenuto l’incidente.