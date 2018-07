Fca, Marchionne grave: Mike Manley è il nuovo Ceo

Sergio Marchionne «non potrà riprendere la sua attività lavorativa». Lo afferma Fca nel rendere noto che le condizioni di salute del manager, sottoposto nelle scorse settimane ad un intervento chirurgico, sono peggiorate per «complicazioni inattese durante la convalescenza».

Le indiscrezioni sullo stato di salute di Marchionne - che secondo le notizie ufficiali è stato operato alla spalla destra - negli ultimi giorni si sono moltiplicate. E ora Fiat Chrysler Automobiles comunica con profonda tristezza - si legge nella nota - che in settimana sono sopraggiunte complicazioni inattese durante la convalescenza post-operatoria del dottor Marchionne, aggravatesi ulteriormente nelle ultime ore».

Fca già oggi ha nominato il successore di Marchionne: è l'uomo del miracolo Jeep da 300 mila a 1,4 milioni di auto vendute in dieci anni), Mike Manley, inglese di Edenbridge, 54 anni lo scorso 6 marzo, con una laurea in ingegneria alla Southbank University di Londra e un master in business administration all'Ashridge Management College. Entrato nel gruppo DaimlerChrysler nel 2000, la svolta nella sua carriera è arrivata con la nomina ai vertici del marchio che è sinonimo di avventura a quattro ruote. E che negli ultimi anni ha realizzato risultati record.