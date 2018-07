Palermo, portavano le dosi in bocca per effettuare consegne a domicilio

PALERMO - Consegnavano l’eroina a domicilio trasportando le dosi in bocca per cercare di non essere scoperti. I carabinieri del nucleo Radiomobile hanno arrestato i nigeriani Emmanule Onwukegwu, di 19 anni, Ikechukwu Chukwuka, di 30, Favour Osunde, di 23 e Lucky Josua, pure di 30, tutti residenti a Palermo nel quartiere Ballarò per spaccio di droga.

I quattro sono stati sorpresi in via Martoglio mentre spacciavano. L’ordinazione arrivava per telefono. Uno di loro si recava in un magazzino gestito da due donne nigeriane e qui prendeva la dose che portavano fino a casa. Gli arresti sono stati convalidati dal giudice che ha disposto per Lucky l'obbligo di dimora a Palermo e per gli altri la presentazione alla polizia giudiziaria.