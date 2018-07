CATANIA - Il prefetto di Catania ha convocato per domani alle 18.30 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, nel corso del quale sarà affrontato il tema della sicurezza nelle strutture ospedaliere, in relazione all'episodio di tentata aggressione verificatosi recentemente ai danni di un dirigente medico del pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele di Catania.